岐阜vs磐田 スタメン発表
[2.15 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第2節](長良川)
※14:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 7 文仁柱
DF 23 外山凌
DF 27 羽田健人
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 10 北龍磨
MF 39 泉澤仁
FW 17 川本梨誉
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 5 加藤慎太郎
DF 26 大串昇平
DF 66 キム・ユゴン
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
MF 85 箱崎達也
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 77 山谷侑士
監督
石丸清隆
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 30 山崎浩介
DF 36 吉村瑠晟
DF 50 植村洋斗
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 2 川崎一輝
MF 6 金子大毅
MF 18 井上潮音
MF 39 角昂志郎
MF 48 相田勇樹
FW 11 マテウス・ペイショット
控え
GK 28 西澤翼
DF 3 森岡陸
DF 4 松原后
MF 7 上原力也
MF 16 グスタボ・シルバ
MF 33 川合徳孟
MF 77 藤原健介
FW 9 渡邉りょう
FW 27 佐藤凌我
監督
志垣良
