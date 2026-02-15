[2.15 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第2節](長良川)

※14:00開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[FC岐阜]

先発

GK 31 セランテス

DF 4 甲斐健太郎

DF 7 文仁柱

DF 23 外山凌

DF 27 羽田健人

MF 6 福田晃斗

MF 8 荒木大吾

MF 9 中村駿

MF 10 北龍磨

MF 39 泉澤仁

FW 17 川本梨誉

控え

GK 51 菅沼一晃

DF 5 加藤慎太郎

DF 26 大串昇平

DF 66 キム・ユゴン

MF 14 生地慶充

MF 19 松本歩夢

MF 85 箱崎達也

FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ

FW 77 山谷侑士

監督

石丸清隆

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 30 山崎浩介

DF 36 吉村瑠晟

DF 50 植村洋斗

DF 52 ヤン・ファンデンベルフ

MF 2 川崎一輝

MF 6 金子大毅

MF 18 井上潮音

MF 39 角昂志郎

MF 48 相田勇樹

FW 11 マテウス・ペイショット

控え

GK 28 西澤翼

DF 3 森岡陸

DF 4 松原后

MF 7 上原力也

MF 16 グスタボ・シルバ

MF 33 川合徳孟

MF 77 藤原健介

FW 9 渡邉りょう

FW 27 佐藤凌我

監督

志垣良