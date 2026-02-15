『チャーリーズ・エンジェル』の新作映画がソニー・ピクチャーズにて企画中であることがわかった。米が伝えた。 1976年から1981年にかけてオリジナルのドラマシリーズが米放映。ドラマシリーズは2011年にも「新チャーリーズ・エンジェル」としてリブートされた。 2000年にはキャメロン・ディアス、ドリュー・バリモア、ルーシー・リューで映画化