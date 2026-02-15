『チャーリーズ・エンジェル』の新作映画がソニー・ピクチャーズにて企画中であることがわかった。米が伝えた。

1976年から1981年にかけてオリジナルのドラマシリーズが米放映。ドラマシリーズは2011年にも「新チャーリーズ・エンジェル」としてリブートされた。

2000年にはキャメロン・ディアス、ドリュー・バリモア、ルーシー・リューで映画化され、続編『チャーリーズ・エンジェル フルスロットル』（2003）も登場。2019年にクリステン・スチュワート、ナオミ・スコット、エラ・バリンスカの3人で新世代リブートを果たしたが、評判は振るわなかった。

新たなリブート版では、『グランド・イリュージョン 見破られたトリック』（2016）や『クレイジー・リッチ！』（2018）のピーター・チアレッリが脚本を担当。2019年版でも製作総指揮に加わったドリュー・バリモアが再び戻る見込みという。

新たなチャーリーズを演じる、まだ見ぬ3人のキャストにとってはブレイクの足がかりとなりそうだ。すでに現代的な価値観にアップデートされた2019年から、どのような再進化を見せてくれるかに期待しよう。

