ドジャースの球団公式カメラマン、スーフー氏が撮影写真を公開ドジャースの球団公式カメラマン、ジョン・スーフー氏が13日（日本時間14日）、自身のインスタグラムを更新。大谷翔平投手や山本由伸投手、佐々木朗希投手らの2026年キャンプインした姿をスライド写真として掲載している。投稿された写真には、自身の練習を終えた大谷が同じくブルペン入りした佐々木の背後に立って投球を見守る姿や、山本の独自トレーニングの一部