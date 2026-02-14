“軽”より安いスポーツカーという選択軽自動車の価格が年々上昇し、人気の高いスーパーハイトワゴンなどは新車で200万円を超えることが珍しくなくなったいっぽうで、中古車市場では意外な掘り出し物が見つかります。最新の軽自動車は、高い燃費性能や最新の安全支援機能を備えた「最も合理的で安心な選択」として多くのユーザーに支持されています。【画像】超カッコイイ！ これが100万円以下の“格安”「4人乗り“スポーツク