２月14日に行なわれたJ１百年構想リーグ・地域リーグラウンド第２節で、“PK戦ラッシュ”が発生した。この日開催された５試合のうち、実に４試合が90分で決着つかず、PK戦にもつれ込む展開に。SNS上では「すごいな」「いくら何でもPK決着が多すぎないか」「５試合中４試合がPK戦という非常に珍しいことが起きました」「今日の試合、うち以外みんな引き分けてて草」「引き分けよりはマシやけどやっぱり90分で決めて欲しい」など