「いくら何でも多すぎないか」J１でまさかのPK戦ラッシュ！ ５試合中４試合、新方式が生んだ衝撃の一日に脚光「引き分けよりはマシやけど…」
２月14日に行なわれたJ１百年構想リーグ・地域リーグラウンド第２節で、“PK戦ラッシュ”が発生した。
この日開催された５試合のうち、実に４試合が90分で決着つかず、PK戦にもつれ込む展開に。SNS上では「すごいな」「いくら何でもPK決着が多すぎないか」「５試合中４試合がPK戦という非常に珍しいことが起きました」「今日の試合、うち以外みんな引き分けてて草」「引き分けよりはマシやけどやっぱり90分で決めて欲しい」などの声が上がり、大きな反響を呼んでいる。
今季、Jリーグはシーズン移行に伴う特別大会『Jリーグ百年構想リーグ』を開催。従来のリーグ戦とは異なり、「引き分け」をなくす新ルールを採用している。90分で同点の場合はPK戦を実施し、必ず勝敗を決する方式だ。
そのルールが色濃く表れたのが、この第２節だった。
〇２月14日開催・第２節結果
町田 ２（4PK2）２ 水戸
鹿島 １−０ 横浜FM
FC東京 １（5PK3）１ 浦和
清水 １（1PK3）１ 京都
広島 １（5PK4）１ 岡山
唯一、90分で勝敗が決したのは鹿島対横浜FMの一戦のみ。そのほかの４カードはすべて同点でタイムアップを迎え、PK戦での決着となった。
まさかの高確率PK戦デー。“引き分けなし”という新フォーマットに今後も注目が集まりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは意外にも...サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！
この日開催された５試合のうち、実に４試合が90分で決着つかず、PK戦にもつれ込む展開に。SNS上では「すごいな」「いくら何でもPK決着が多すぎないか」「５試合中４試合がPK戦という非常に珍しいことが起きました」「今日の試合、うち以外みんな引き分けてて草」「引き分けよりはマシやけどやっぱり90分で決めて欲しい」などの声が上がり、大きな反響を呼んでいる。
そのルールが色濃く表れたのが、この第２節だった。
〇２月14日開催・第２節結果
町田 ２（4PK2）２ 水戸
鹿島 １−０ 横浜FM
FC東京 １（5PK3）１ 浦和
清水 １（1PK3）１ 京都
広島 １（5PK4）１ 岡山
唯一、90分で勝敗が決したのは鹿島対横浜FMの一戦のみ。そのほかの４カードはすべて同点でタイムアップを迎え、PK戦での決着となった。
まさかの高確率PK戦デー。“引き分けなし”という新フォーマットに今後も注目が集まりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは意外にも...サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！