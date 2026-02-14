スケートボード男子ストリートで東京五輪・パリ五輪で2大会連続金メダルを獲得した堀米雄斗選手が2026年2月14日にXを更新。ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ハーフパイプで7位入賞の平野歩夢選手を称えた。「同世代の親友」平野選手は1月17日のW杯で転倒し、腸骨と鼻骨の2か所を骨折しながらもミラノ五輪で決勝進出を決めていた。決勝の結果は7位。前回大会2022年の北京五輪では金メダルだった平野だが、連覇とはなら