現役高校生たちが2泊3日の修学旅行に飛び出し、運命の恋を見つける恋愛番組『今日、好きになりました。』（ABEMA／以下：今日好き）。2月9日にオンエアされた『テグ編』最終話では、ゆうた（西小路侑汰）×ひなた（田中陽菜）の“ゆたひな”カップルが新たに誕生した。 （関連：【写真あり】“ゆたひな”カップルのラブラブ2ショット） 最後まで決断を迷ってしまったのは、その“優しさ”があったから。ゆうたの持つ温かな人