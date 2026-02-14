100cmのヒップを持つ、“尻職人”こと、グラビアアイドルの倉持由香（34）が、美容施術を受け、うまく笑えなくなったことを明かした。【映像】倉持由香、コスプレ姿＆ボトックス翌日の投稿2019年、プロゲーマーのふ〜ど選手（40）と結婚した倉持。4歳の男の子の育児に奮闘している。自身のSNSでは、コスプレ姿や自宅で遊ぶ長男の様子など、仕事や私生活について発信。倉持由香、美容施術後うまく笑えなくなったことを明かす