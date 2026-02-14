100cmのヒップを持つ、“尻職人”こと、グラビアアイドルの倉持由香（34）が、美容施術を受け、うまく笑えなくなったことを明かした。

2019年、プロゲーマーのふ〜ど選手（40）と結婚した倉持。4歳の男の子の育児に奮闘している。

自身のSNSでは、コスプレ姿や自宅で遊ぶ長男の様子など、仕事や私生活について発信。

2026年2月12日に更新したXでは、「顎にボトックスを打ったら効きすぎちゃってうまく笑えない&呂律が怪しい感じになってしまいました。収録などでご迷惑をおかけしてしまって申し訳ないです。ボトックス解除の鍼治療に行ったら少し良くなった気がします。もう打ちません…シワを受け入れます…。皆さん気をつけてくださいね〜！」と、口角を指で差す笑顔の写真をアップした。

翌日にはタレントの芦澤佳純（32）とともに京都へ移動する、2ショットを公開している。

これらの投稿にファンからは「加齢と共に出る美しさもあると思います」「それは焦るやつですね」など、様々なコメントが寄せられている。