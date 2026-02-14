Amazon Prime Videoで独占配信中の『バチェラー・ジャパン』は、成功した1人の独身男性“バチェラー"が、女性たちの中から運命の相手を探す恋愛リアリティーショー。アメリカで人気を集める恋リア『The Bachelor』が元となっており、2017年2月から日本でも日本版バチェラーとして製作・配信された。2026年2月現在では、シーズン6まで配信中。今回は、シーズン1からシーズン6まで、バチェラーと舞台、そして主要な女性参加者を紹介