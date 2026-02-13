高市首相は１３日、東京都新宿区の病院を訪れ、手の検査を受けた。首相は関節リウマチの持病があり、衆院選の遊説中に症状が悪化していた。首相は１日にはＮＨＫの討論番組への出演を取りやめて医務官の治療を受け、その後もテーピングを施しながら遊説を続けた。９日の記者会見では「万全の態勢で国会に臨めるようにしたい」と述べ、特別国会に備えて検査を受ける考えを示していた。