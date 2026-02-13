岡山西警察署 2月13日正午ごろ、岡山市北区富町の市道で、自転車が転倒し男性が倒れているのを、通行人の女性が見つけ119番通報しました。 男性は病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。 警察は、死亡したのは市内在住の80代の男性とみて身元の確認を急ぐとともに、自損事故とみて原因を調べています。