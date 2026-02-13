第一生命ホールディングス [東証Ｐ] が2月13日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.2％増の5977億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の7000億円→7180億円(前期は7190億円)に2.6％上方修正し、減益率が2.7％減→0.1％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従