第一生命ホールディングス <8750> [東証Ｐ] が2月13日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.2％増の5977億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の7000億円→7180億円(前期は7190億円)に2.6％上方修正し、減益率が2.7％減→0.1％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3566億円→3746億円(前年同期は3469億円)に5.0％増額し、増益率が2.8％増→8.0％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の51円→52円(前期は1→4の株式分割前で137円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比37.1％増の2543億円に拡大した。



株探ニュース

