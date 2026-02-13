「ウェルビーイング」は、1948年の世界保険機関（WHO）設立の際に考案された憲章で、初めて使われた言葉だ。「幸福で肉体的、精神的、社会的全てにおいて満たされた状態」をいう。新しい幸せの形として用いられ、最近さまざまな場面で耳にすることが多くなった。『ウェルビーイングの新潮流』第27回では、100歳以上が多く暮らす「長寿地域」の秘密に迫る。100歳以上の高齢者が多く暮らす「ブルーゾーン」とは人はなぜ老いるので