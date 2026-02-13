〈「僕の見てきた富裕層は、ほぼ例外なくGiverです」元ゴールドマン・サックス田中渓が澤円に深く同意した“成功する人のマインド”〉から続くGiverのマインドがあるとチームビルディングやマネージメントがどう劇的に変わるのか？『The Giver 人を動かす方程式』が話題を呼ぶ澤円氏と、投資家の田中渓氏、ともに外資系トップの大企業でマネージャーを務めてきた二人が「一流のチームメイトたちも動かす」声かけの真髄を明かす