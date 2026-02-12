スポーツイベントの勝敗や大統領選挙の結果などあらゆる事柄を賭けの対象にできる「予測市場」と呼ばれるオンライン賭博プラットフォームが複数存在しています。これらの賭博プラットフォームの1つであるPolymarketの動向をロンドン・ビジネス・スクールとイェール大学の経済学者が予測市場を分析した結果、ウォール街の一流エコノミストやアナリストよりも企業収益や経済指標の予測が正確で、バイアスも少ないことが判明しました