【モデルプレス＝2026/02/12】映画「純愛上等！」(2月13日公開)でW主演を務める山中柔太朗（やまなか・じゅうたろう／24）と、高松アロハ（たかまつ・あろは※「高」は正式には「はしごだか」／25）にインタビュー。同じ事務所の仲間であり、劇中では想い合う相手を演じた2人に、脚本を読んだ時の感想から、キュンした撮影裏話までたっぷりと語ってもらった。【写真】スタダ人気男性アイドル、至近距離で手触れ合う◆山中柔太朗＆