M!LK山中柔太朗＆超特急・高松アロハ、7キロ増の肉体改造・ボーカル挑戦の苦悩…撮影中の“ガチキュン”エピソードも【「純愛上等！」インタビュー】
【モデルプレス＝2026/02/12】映画「純愛上等！」(2月13日公開)でW主演を務める山中柔太朗（やまなか・じゅうたろう／24）と、高松アロハ（たかまつ・あろは※「高」は正式には「はしごだか」／25）にインタビュー。同じ事務所の仲間であり、劇中では想い合う相手を演じた2人に、脚本を読んだ時の感想から、キュンした撮影裏話までたっぷりと語ってもらった。
原作は漫画家・七緒氏が描く同名漫画。“白岩高校”のトップを張る佐藤美鶴と、2年前に停戦協定を結んだ敵校“紅桜高校”の不良たちをまとめるトップ・亀井円との、笑いあり、胸アツあり、トキメキありのラブストーリー。クールでいつもどこか達観している雰囲気をもつ佐藤を山中が、いつも明るく、兄貴肌で周囲から慕われる亀井を高松が演じる。
― はじめに、脚本を読んだ時の感想を教えてください。
山中：原作は「キラキラしているな」という印象でしたが、脚本を読んだ時に、兄弟愛とか、ラブストーリー以外の要素もすごく充実していて、撮影がとても楽しみになったのを覚えています。
高松：僕は一人っ子で兄弟がいないので、「弟がいたらこんな感じなのかな」と脚本を読みながら、少し憧れる気持ちがありました。
― ラブストーリーを演じる相手がお互いだと知った時のお気持ちは？
高松：柔くんは同じ事務所で、僕にとっては先輩なので、ありがたいと思いつつも最初は「僕で良いのかな？」という不安もありました。でも柔くんが快く引き受けてくださってホッとしました。僕は経験が多いわけではないので、頑張らなきゃいけないというプレッシャーと葛藤しながら作品に臨みました。
山中：僕はアロハくんと聞いて、絶対に良い作品になると思ったし、相性も良いんじゃないかなと直感で感じました。作品の内容的にもアロハくんは円役にぴったりだと思っていたので、「ぜひやらせてください！」という気持ちでした。
― ご自身が演じた役について、自分の性格と似ているところや、共感するところを教えてください。
高松：仲間に対する想いです。僕は仲間というか友達が大好きで、休みの日は、いくら体が疲れていても、朝から晩まで遊ぶ人間なんです。仲間を大切にするところはすごく共感できるポイントでした。
山中：僕は「何かしてあげたくなる」というところです。円って、何かしてあげないと何か起こしそうというか…。リアルでもそういう人がいると、お世話してあげたくなっちゃうところがあるかもしれないです。
― ご自身が演じたキャラクターと、相手が演じたキャラクター、それぞれどんなところが素敵だと思ったか、魅力に感じた部分をお聞かせください。
高松：美鶴の“落ち着き”というものは、円にも僕にもないものです。僕らはどちらかというとはっちゃけるタイプなので、今の僕にはお芝居でも多分できない。すぐ動きたくなっちゃうので（笑）。そうした落ち着きとか、しっかり伝えたいセリフを抑えられているキャラクターなのは、すごく良いなと思いました。自分のキャラの魅力は髪です。原作では結んでいるのですが、僕もだいぶ伸ばしたものの限界があって。金髪で結んでいる姿は、カッコいいなと思いましたし、髪型はすごく気に入っています。
山中：美鶴は人を思う心がすごく強くて、人一倍優しい。それを伝えるのはあまり得意じゃないですが、そこが可愛らしいなと思ったし、本当に良い人だなと感じていました。円は、強くて威張ることもできる立場なのに、あえておちゃらけることで周りと接している。おちゃらけることによる優しさみたいなものも意外とあって、「そういう人、いるよな」って。そこがすごく素敵だなと思っていました。
― 不器用な2人の感情のぶつかり合いが魅力的な本作ですが、2人の関係性を表現する上でこだわった点はありますか？
山中：僕が演じる美鶴は感情が見えにくい性格。一気に感情を変えるのではなく、徐々に変化していく様子を計算しながら演じるよう意識しました。
高松：美鶴から「会いに来た」って言われる校門のシーンは、物語の最初ということもあって特に大事なシーンなので、インパクトや画力などを意識して撮影に挑みました。
― お二人の日常的な自然な会話も印象的でしたが、掛け合いの中で意識したことはありますか？
山中：個人的には“できるだけ自然に喋る”というテーマを自分の中で決めて臨みました。監督さんと相談しながら探っていきました。
高松：僕はアクションシーンがたくさんあるのですが、「やりたいです！」と言ったものが採用されました！
― ちなみに何をお願いしたのでしょうか？
高松：「フックの形が綺麗だね」と言っていただいたので、「じゃあ、めっちゃフックやりたいです！」とお伝えしたら、フックをたくさん入れてもらえました（笑）。
― 山中さんはアクションシーンをするにあたって準備したことはありますか？
山中：アクション自体は別の作品でも経験があったので、その経験を活かせるかなと思っていました。強い役だったので、大ぶりな動きというよりは、スマートに勝たなきゃいけないので、そこを意識しました。それよりも、当時は今より体重を重くしていたので、体作りの方が大変だったなという記憶があります。
― たくさん食べたり、トレーニングをしたり？
山中：当時はしていました。今より7キロぐらい重かったです。でも、すぐ痩せちゃいました（笑）。
― 映画限定オリジナルユニット「鶴 and 亀」も結成されました。主題歌がhitomiさんの名曲「LOVE 2000」のカバーだと聞いた時の心境を教えて下さい。
山中：「LOVE 2000」はもちろん知っていましたし、これほど有名な楽曲を歌わせていただけるのは嬉しかったです。「映画にすごく合っているな」というのが第一印象で、この提案をいただいた時に「めっちゃ良いじゃないですか！」と盛り上がったのを覚えています。男性ボーカルで歌う良さも新しい発見でしたし、僕ら2人の声も相性が良いのかなと思ったりして、すごく良い作品になったと思います。
高松：柔くんが言ってくれた通り、僕もすごく良いなと思って。特にサビの「愛はどこからやってくるのでしょう」というフレーズも映画の内容にぴったりで、カバーできることにありがたいなという気持ちでした。歌ってみた感想としては、歌に慣れていないこともありましたし、キーも高かったので、毎日家で練習して、ボイトレにも通ったりしました。
山中：（ボイトレに）行ってたんだ！
高松：めちゃくちゃ練習しました！メンバーにも見てもらいました。
― メンバーの反応は？
高松：「もっと明るくいけ」「もっと口を開け」って言われました（笑）。
山中：絶対シューヤくん（笑）。
高松：そう（笑）！
― レコーディングやMV撮影を振り返っていかがでしたか？
高松：レコーディング自体の経験はあったものの、あんなにがっつり歌ったのが初めてで、すべてが新鮮でした。MVは1日で撮影したのですが、すごくユニークで色使いも良くて、誰が見ても明るくなれるようなMVになったと思います。ただ、リップシンクしながら踊ることが本当にできなくて。これまでは「歌うときは歌う、踊るときは踊る」と分かれていたので、同時にやる経験がなかったんです。そこはすごく苦戦しました。
山中：難しいよね。
高松：メチャクチャ怒られました（笑）。
山中：小声で「円、もうちょっと口開けて」って言われてたね（笑）。僕は2人で組むのは初めてでしたし、他グループのメンバーと一緒に活動するのは新鮮で、すごく良いなと感じていました。ただ、ダンスになるとやっぱりアロハくんがすごくて、振りを覚えるのが本当に早いんです。確か振り入れが撮影当日で、朝に振りを入れて、そのままサビを踊る…みたいなタイトなスケジュールで。「じゃあ、撮影いけるかな？」となった時に、僕は全然大丈夫じゃないのに、アロハくんは「いけます！」みたいな感じで。
高松：なんか、ごめん（笑）。
山中：「ちょっと待って！もう1回やらせて！」ってなってました（笑）。ダンスはもう少し頑張らないといけないなと思いました。
― 撮影が進む中で、お互いの印象に変化はありましたか？
山中：共演自体は今回で3回目なんです。ただ、イベントでもたくさん話す機会がなくて。昔から優しかったですが、今回の共演を通して、より優しいなって思いました。すごく気遣いができるんです。見た目や湘南出身というイメージから「やんちゃ系かな？」と思っていましたが、スタッフさんや僕に対しても気遣いをしてくれて。僕とかにも水を取ってくれて、「モテそうなだな」って思いました（笑）。
高松：（笑）。僕は見るたびに「男前だな」と感じますね。顔が急接近するシーンでは本当にドキッとしちゃいました。「生まれ変わったら柔くんみたいな顔になりたい」って言っているのですが、本当にその通りで、外見も中身もすべてが完璧。見るたびに男前だなって思っていました。
― 「想い合う相手」として共演するにあたって、仲を深めるために何かコミュニケーションはとられましたか？
山中：1回、監督さん含めて一緒にご飯には行きましたが、それ以外は特に何もしなかったです。元々すごく喋る仲ではあったので。
高松：確かにね。趣味も似ているし、洋服やアクセサリーが好きという共通点があったので、そういうところでまたよりグッと距離が近づいたというのはありました。
― 今回お芝居で対峙して、お互いに「ここはすごい！」と思ったシーンを教えて下さい。
高松：普段喋っている時の柔くんと、美鶴になった時の柔くんは、人が変わったかのように違って。飲み込みが早くて、一度入り込んだら誰も止められないぐらい。スイッチの切り替わりがすごいなと思いました。
山中：アロハくんはアーティスト活動を見ていても思うことですが、表情のバリエーションが豊富。楽しい時、悲しい時と感情がすごく見えやすくて、勉強になりました。
― 表情管理は意識されているのでしょうか？
高松：パフォーマンスの時は、実は何も意識していないんです。ボーカルの歌声に合わせてただ楽しんでいるだけです（笑）。
― 撮影中、お互いにキュンとした瞬間はありましたか？
高松：美鶴に壁ドンされるシーンです。キュン死しそうになりました（笑）。柔くんのファンの方がこれを見たらどうなっちゃうんだろうと思うくらい。だって僕もキュンとするんですよ！？あれはもうガチキュンですよ！ガチキュンを楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。
山中：（笑）。駄菓子屋のシーンの控え室が畳だったんです。連日朝早い撮影だったので、空き時間に横になって休んでいたら、アロハくんが座布団を持って「これ枕に使う？」って言ってくれたことがあって。気づいてくれて嬉しいな、キュンとしたなって。
― 同世代の俳優も多い現場だったと思いますが、空き時間に流行ったことや、思い出などはありますか？
高松：携帯のカードゲームかな？
山中：あぁ〜。でも、あれは僕らだけじゃない（笑）？
高松：ちょっとだけ流行ったよね（笑）。
山中：本当にちょっと（笑）。“円軍団”の中で流行ったことはある？
高松：円軍団は、すごく仲良かった！本読みの段階からみんな気合が入っていました。
山中：みんな仲良さそうだった。
― 同じ事務所で共通の知り合いや友達も多いと思いますが、周りからは今作についてどういう反応がありそうだと感じていますか？
高松：僕のグループのメンバーは、すごく楽しみにしています！MVも見てくれていて、「めっちゃいいじゃん！」って言ってもらいました。
― では、皆さん見てくれそうですか？
高松：見てくれると思います！
山中：うちのグループは見てくれているのかちょっとわかんないです（笑）。でも、メンバーの塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）がアロハくんとご飯に行く仲で、普段は無関心なのですが「映画やるんでしょ」って意外と知ってくれていて。「ピンクのやつ（MV）良かったな」って言ってくれました。たぶん見てくれました。珍しいです（笑）。
― 美鶴も円も、強い反面、暴力にはあまり肯定的ではないキャラクターですが、お二人にとって「強さ」はどのような時に感じますか？
山中：僕は「我慢」です。色々な我慢があると思いますが、感情が高ぶりそうな時にグッとこらえられたり、言いたくなってしまうところを自分の中でしっかり落とし込めたり。そういうことができる人は、かっこいいな、強いなと思います。
高松：僕はステージ上でメンバーと横並びに立った時です。例えばライブのオープニングとかで、横にはメンバーがいて、目の前にはファンの皆さんがいる状況が、今強いな。って感じます。
― 最後に、夢を追うモデルプレス読者へ向けて、お二人が今思う“夢を叶える秘訣”を教えてください。山中さんは2025年11月に「『やめようかな』と思ったことをやること」、高松さんは2025年10月に「路線変更はするな」と話していました。
山中：求められたことに対して、プラスアルファの行動をすることです。昨日ちょうどM!LKのメンバーと話していたのですが、「一緒に仕事をしたくなる人って、『これをお願いします』と言われたこと以上のプラスアルファができる人だよね」って。僕らのボイトレの先生は、僕らが出る歌番組を全部チェックして、マーキングしてきてくださるんです。太ちゃん（塩崎）が「そういう人を目指したい」と言っていて、確かになと思いました。
高松：自分が思っている夢より少し大きい夢を作って、それを通過点にすることです。1つの通過点だと考えて進んでいけば、気づいた時には叶っているんじゃないかなと思います。
― ありがとうございました。
★2人の素顔に迫った一問一答も配信予定。（modelpress編集部）
＜ヘアメイク＞
山中：中島愛貴
高松：SUGA NAKATA（GLEAM）
＜スタイリスト＞
山中：平松彩希
高松：中瀬拓外
2001年12月23日生まれ。栃木県出身。映画「あたしの！」（2024）、「君がトクベツ」（2025）、テレビ東京「できても、できなくても」（2025）、読売テレビ「悪いのはあなたです」W主演（2025〜2026）などに出演。現在放送中の日本テレビ「黒崎さんの一途な愛がとまらない」でW主演を務めている。5人組ダンスボーカルユニット・M!LKのメンバーとしても活動中。
2000年10月26日生まれ、神奈川県出身。俳優として、MBS「4月の東京は…」W主演（2023）、MBS「恋をするなら二度目が上等」（2024）、MBS「初めましてこんにちは、離婚してください」（2024）、BS松竹東急「社畜人ヤブー」（2025）などに出演。現在は日本テレビ「パンダより恋が苦手な私たち」、BS-TBS「ゲームチェンジ」に出演中。メインダンサー&バックボーカルグループ・超特急のメンバーとしても活動している。
