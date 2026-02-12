フリーアナの宮根誠司（62）が12日、MCを務める日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。生放送内で番組終了について言及した。番組のラスト、宮根は「実はミヤネ屋、この3月で5000回を迎えることになりました。この7月で20年を迎えることになりました。まずはどこのどいつか分からないやつが司会をやっているミヤネ屋という番組、視聴者の皆さん、20年もご視聴いただき、お付き合いしていただき本