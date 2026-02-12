JBLはポータブルBluetoothスピーカー『JBL Boombox 4』を2月19日より発売する。 関連：【画像あり】ライティングでブーストを視覚化商品外観 本製品は「Boombox」シリーズの最新モデルだ。2段階のバスブースト機能を搭載するほか、よりパワフルなアンプと独自の「AI Sound Boost」による音質最適化も合わせて、よりダイナミックなサウンドを実現した。 持ち運びしやすいハンドルを