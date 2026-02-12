JBLはポータブルBluetoothスピーカー『JBL Boombox 4』を2月19日より発売する。

関連：【画像あり】ライティングでブーストを視覚化 商品外観

本製品は「Boombox」シリーズの最新モデルだ。2段階のバスブースト機能を搭載するほか、よりパワフルなアンプと独自の「AI Sound Boost」による音質最適化も合わせて、よりダイナミックなサウンドを実現した。

持ち運びしやすいハンドルを採用するほか、パッシブラジエーター部にバスブーストの状態を視覚化するライティングも搭載されているため、見た目から音の響きを視覚化できる。

他にもBluetoothはバージョン5.4や防塵防水性能も前モデルのIP67からIP68準拠へアップグレードするなど、より使いやすくなっている。Bluetooth LE AudioとAuracastといったオーディオ共有の機能も用意されている。

連続再生時間は前モデルの最大24時間から最大28時間に拡大、Playtime Boost機能を使えばプラス6時間の延長再生が可能だ。

給電機能も備えたUSB Type-CポートはPCやスマートフォンと有線接続を行うことでロスレスオーディオ再生にも対応している。

販売価格はオープン価格だが、JBLオンラインストア販売で77,000円（税込）に設定されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）