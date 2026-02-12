NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。2月13日放送の第95話では、トキ（髙石あかり）がサワ（円井わん）との別れの時間を過ごす。 参考：史実にはない「熊本移住の動機」をどう描いた？『ばけばけ』が選んだ“人間らしい”答え トキが三之丞（板垣李光人）と久しぶりの再会を果たした第94話。 第95話では、ヘブン（トミー・バストウ）の本当の思いを知ったトキは、松江を離れ、熊本に行くことを決意する。それか