コッパ・イタリア準々決勝が11日に行われ、ボローニャとラツィオが対戦した。セリエAで10位と8位に位置する強豪同士の対戦となったコッパ準々決勝。試合は立ち上がりからボローニャがペースを握ると、サンティアゴ・カストロらが決定的な場面に絡んでいく。そして、30分には左CKの場面でニコラ・モロが入れたクロスをニアに飛び込んだS・カストロが頭で合わせ、ホームチームが先制に成功した。一方、敵地で先制点を奪われ