自動車と時計--この二つの精密機械を愛する者にとって、両者の融合ほど心躍るものはない。ショパールとザガートが三度目のコラボレーションで生み出した「ザガート ラボ ワン コンセプト」は、世界限定19本という希少性とともに、レーシングカーの設計思想を時計製造に昇華させた野心作である。【画像】ショパールとザガートデザインスタジオとの3度目のコラボレーションで誕生したタイムピース（写真10点）自動車のシャシー構造を