株式会社ワイドトレードは、カメラバッグブランド「Summit Creative」で展開する「メトロポリス」シリーズの新製品を2月20日（金）に発売する。 2025年2月に発売したカメラバックパックシリーズ「メトロポリス」の新形態。タウンユースを想定し、ファッションに合わせやすいデザインは継承しつつ、上部容量を拡張できるロールトップ構造を採用した。フロントにもファスナーで拡張できる5L