株式会社ワイドトレードは、カメラバッグブランド「Summit Creative」で展開する「メトロポリス」シリーズの新製品を2月20日（金）に発売する。

2025年2月に発売したカメラバックパックシリーズ「メトロポリス」の新形態。タウンユースを想定し、ファッションに合わせやすいデザインは継承しつつ、上部容量を拡張できるロールトップ構造を採用した。フロントにもファスナーで拡張できる5L程度のスペースが設けられている。

2気室構造を採用し、下部にはカメラ機材、上部には日用品などを収納できる。また、カメラ収納部には背面およびサイド（片側）からアクセスが可能。

右側のベルトにはカラビナなどを使用してアクセサリー類を取り付けられる。左側のベルトはポーチ仕様となっており、スマートフォンやレンズキャップなどの収納に対応する。

カラーバリエーションは、ブラック、オレンジ、ブルー、シャンパーニュ。

SUM-METROPOLIS28L

ブラック

オレンジ

ブルー

シャンパーニュ

SUM-METROPOLIS32L

容量：28L 外形寸法：36×24×44.5cm 内形寸法：27×16×33+11～22cm PC収納目安：16インチ 重量：2,250g 価格：5万9,400円

ブラック

オレンジ

ブルー

シャンパーニュ

容量：32L 外形寸法：38×24×50cm 内形寸法：29×16×38+9～24cm PC収納目安：16インチ 重量：2,550g 価格：6万8,640円