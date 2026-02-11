昨季はオリオールズで10勝をマークしていたオリオールズからFAとなっていた菅野智之投手が、10日（日本時間11日）、ロッキーズと単年契約を結ぶとMLBの公式X（旧ツイッター）が報じた。36歳の菅野はメジャー移籍1年目の昨季はオリオールズに在籍。30試合に登板して、10勝10敗、防御率4.64の成績を残していた。今季の所属先が未定のままであったが、3月に行われる予定の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のメンバ