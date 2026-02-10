Image: Apple ますます無印iPadの魅力が増す予感。お手頃価格が魅力のiPadと、11インチまたは13インチのディスプレイサイズが選べるiPad Airの最新モデルがまもなく発表されるかもしれません。Bloombergのマーク・ガーマン記者によると、Apple（アップル）はそれぞれの最新モデルを発表する準備を進めていて、A18チップを搭載したiPadとM4チップを搭載したiPad Airはまもなく登場するとのこ