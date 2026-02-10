日本脚本家連盟は2月10日、公式サイトにて、脚本家の林企太子（はやし・きたこ）さんが昨年12月28日に死去したことを発表しました。92歳でした。 【写真を見る】【 訃報 】脚本家・林企太子さん死去92歳「必殺仕事人」など人気ドラマを手掛けるサイトの発表では「連盟員の林企太子氏が2025年12月28日にご逝去されました。92歳でした。謹んでご冥福をお祈り申し上げます」と、故人を追悼するコメントが掲載されました