アメリカス・シリーズに出場したバレンティンウラディミール・バレンティン外野手は、ウィレムスタッド・キャノンズ（キュラソー諸島の優勝チーム）の一員として、現在行われているアメリカス・シリーズに出場している。9日（日本時間10日）の試合では本塁打を含む4安打でサイクル目前の活躍だったことを現地記者が伝えている。ヤクルト時代の2013年には60本塁打を放つなど長年日本で活躍したバレンティンは、現在41歳。2023年