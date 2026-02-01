1·î12Æü¤è¤êABEMA¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¡Øº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥°ÊÔ¡Ù¡Ê°Ê²¼¡§º£Æü¹¥¤­¡Ë¡£¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬2Çñ3Æü¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢±¿Ì¿¤ÎÎø¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢»þ¤Ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¡¢»×¤ï¤º¶»¤¬¥­¥å¥ó¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀÄ½Õ¤ÈÎøÌÏÍÍ¤¬°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¹ðÇò¤ËÎÞ¤¹¤ë¶âÈ±½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¤Ò¤Ê¤¿¡Ë °Ê²¼¤è¤ê¡¢2·î9Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÏÃ¤«¤é¸«¤É