¥¦¥¯¥ì¥ìÀ¸±éÁÕ¤Ç¶âÈ±½÷»Ò¹âÀ¸¤¬ÎÞーー¹ðÇò¤Î·ë²Ì¤Ï¡©¡Øº£Æü¹¥¤ ¥Æ¥°ÊÔ¡ÙºÇ½ªÏÃ
¡¡1·î12Æü¤è¤êABEMA¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥°ÊÔ¡Ù¡Ê°Ê²¼¡§º£Æü¹¥¤¡Ë¡£¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬2Çñ3Æü¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢±¿Ì¿¤ÎÎø¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢»þ¤Ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¡¢»×¤ï¤º¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀÄ½Õ¤ÈÎøÌÏÍÍ¤¬°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¹ðÇò¤ËÎÞ¤¹¤ë¶âÈ±½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¤Ò¤Ê¤¿¡Ë
¡¡°Ê²¼¤è¤ê¡¢2·î9Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÏÃ¤«¤é¸«¤É¤³¤í¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ºÙ¤«¤Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¤´Ãí°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£¤ë¤¤¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡ÈÄÉ¤¦Îø¡É¤È¡ÈÄÉ¤ï¤ì¤ëÎø¡É¡¢¡È¤â¤Á¤å¡É¤ò½ä¤ëºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
¡¡2Çñ3Æü¤ÎÎ¹¤âÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡£¤¤¤è¤¤¤è¡¢±¿Ì¿¤Î¹ðÇò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤±¤ó¤»¤¤¡Ê¾®Åç·òÀ¸¡Ë¡õ¤ê¤¯¤È¡Ê¿¹ËÜÎ¦ÅÍ¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢¡È¤â¤Á¤å¡É¤ò½ä¤ë»°³Ñ´Ø·¸¡£¤Ò¤Ê¤¿¡ÊÅÄÃæÍÛºÚ¡Ë¤¬¸«¤»¤¿¡È53ÉÃ¤ÎÄÀÌÛ¡É¤Ê¤ÉºÇ½ªÏÃ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤â»°¼Ô»°ÍÍ¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥Æ¥°ÊÔ¡Ù¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤Æ2ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬À®Î©¡£Ê£¿ô¥«¥Ã¥×¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤âÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¹¬¤»¤Ï¡¢Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÎ¹¤ÇºÇ¤â¡Èº£Æü¹¥¤¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ëÃË»Ò¡á¤ë¤¤¡ÊÁÒÅÄÎ°°Î¡Ë¤Î¼þÊÕ¡£3ÅÙÌÜ¤ÎÎ¹¤ò·Þ¤¨¤¿·ÑÂ³¥á¥ó¥Ðー¡£¤«¤Ä¡¢¤¢¤ä¤«¡Ê°ËÆ£ºÌ²Ú¡Ë¡õ¤ê¤Ê¡Ê¿¹¸µè½Æá¡Ë¤Î´Ö¤Ç¡¢¡ÈÄÉ¤¦Îø¡É¤È¡ÈÄÉ¤ï¤ì¤ëÎø¡É¤Î¤É¤Á¤é¤â·Ð¸³¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Í¤¨È´¤¡¢Áª¤ó¤ÀÁê¼ê¤Ïーー¡ÈÄÉ¤ï¤ì¤ëÎø¡É¤ÎÊý¤Î¤ê¤Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤Ê¤é¤º¡£¤ê¤ÊÛ©¤¯¡¢¼«¿È¤È¤¢¤ä¤«¤Î´Ö¤Ç¡Èµ¤»ý¤Á¤¬¾å¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ª¥»¥í¤ÎÇò¹õ¤«¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÂÖÅÙ¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Èà½÷¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áê¼ê¤Î°ì´ÓÀ¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÂçÌÚ¤Î¤è¤¦¤ËÍÉ¤é¤¬¤º¡¢Íê¤ì¤ë¡£¡È´Á¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÃË»Ò¤òÃµ¤·¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤ë¤¤¡Ä¡Ä¤½¤Ã¤«¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¤«～¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï½ÀÏÂ¤Ê¾Ð´é¤ÈÀ³Ê¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÑ¤Ê·Á¤Ç¡È´Á¡É¤Î¥¿¥¤¥×¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤È»×¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¤¤Þ¤¹¤°2ÆüÌÜ¤Ë»þ´Ö¤ò´¬¤Ìá¤·¡¢±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡È¥Ü¥¤¥Ñ³û¡É¤Ë²þ¤á¤Æ¹ðÇò¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡©
¡¡Â³¤¯¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¡È¤â¤Á¤å¡É¤³¤È¡¢¤â¤«¡ÊÂåÅÄË¨²Ö¡Ë¤ò½ä¤ëºÇ¸å¤ÎÀï¡Ê¤¤¤¯¤µ¡Ë¡£¡ÖËÍ¤¬¤â¤«¤Á¤ã¤ó¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¡È¤±¤ó¡É¡×¤È¡¢Èà½÷¤Î¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¹ÅçÊÛ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¯¤â¸øÌó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡¢¤ê¤¯¤È¡£¡Ö¤â¤Á¤å¤È¤³¤Î¾ì½ê¤ËÍè¤ë¤Î¤¬²¶¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¹ðÇò¤ÇÄêÈÖ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëº½ÉÍ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹Ã»Ò±à¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¤±¤ó¤»¤¤¡£·ë²Ì¡¢¤â¤«¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ïーー¤ê¤¯¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸«»ö¡¢¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¤ê¤¯¤È¤¬²á¤´¤·¤¿2Çñ3Æü¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÁªÂò¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈÝÄê¤ÎÀ¼¤âÍ×¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤æ¤¦¤¿¤¬¤Ä¤¤¤ËÆ°¤¤¤¿¡ª¡¡ÆÃµ»¤Î¥¦¥¯¥ì¥ìÈäÏª¤«¤é¡ÖÀ®Î©¤·¤¿¤é°ì½ï¤ËÃÆ¤¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤¬¡¢¤æ¤¦¤¿¡ÊÀ¾¾®Ï©ÐÒÂÁ¡Ë¤ò½ä¤ë¡¢¤Ò¤Ê¤¿¡õ¤ß¤»¤é¡Êµ×ÊÝÅÄ³¤²»¡Ë¤Î»°³Ñ´Ø·¸¡£ºÇ½ªÏÃËÁÆ¬¡¢¤Ò¤Ê¤¿¤«¤é¡ÈºÇ¸å¤Î¥¢¥Ôー¥ë¥¿¥¤¥à¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÞÕ¿È¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤æ¤¦¤¿¡£¡È¾Ð¤¦³Ñ¤Ë¤ÏÊ¡Íè¤¿¤ë¡É¤òÍ³Íè¤È¤·¤¿¤ªÂ·¤¤¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤æ¤¦¤¿¤¯¤ó¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤ë¤«¤Ê¡×¤È¡¢¶Ë¾å¤Î¹¬¤»¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£ºòÈÕ¡¢¤¢¤ì¤Û¤ÉÎÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¤Ò¤Ê¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç·òµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë»Ñ¤Ë¡¢ÁÇÄ¾¤Ë°Î¤¤¤È»×¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈºÇ½ªÆü¤Ë¤·¤Æ¡¢¤æ¤¦¤¿¤¬¤Ä¤¤¤ËÆ°¤¯¡£¾ä¤«¤éÈ´¤¤¤¿¤Î¤ÏÅá¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤ÎÆÃµ»¤Ç¤¢¤ë¥¦¥¯¥ì¥ì¡£¤Ò¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È¡¢Ê¿°æÂç¡ÖStand by me, Stand by you.¡×¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ëµ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢º£²ó¤Ï±éÁÕ¤Î¤ß¤Ç²Î¤Ï¤Ê¤·¡£¤¿¤À¡¢¶ÊÌ¾¡¢¤½¤·¤Æ²Î»ì¤Î¸ÀÍÕ¤òÄ´¤Ù¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¡¢¤æ¤¦¤¿¤¬¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬¤µ¤é¤ËÁÛÁü¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´Î¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¤Ò¤È¸À¡£º£¸å¡¢¤Ò¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ë¥¦¥¯¥ì¥ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡ÖÀ®Î©¤·¤¿¤é°ì½ï¤ËÃÆ¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¤Î¤À¡£¤¤Ã¤È¡¢»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£Âç¾æÉ×¤À¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡£¤³¤Î²Î»ì¤Ë¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¡£¤æ¤¦¤¿¤Î¡È¥À¥Ö¥ë¥È¥é¥Ã¥×¡É¤Ç¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤¬ºÇ¸å¤Ë¹ðÇò¤òÁª¤ó¤ÀÁê¼ê¤Ï¡¢¤Ò¤Ê¤¿¡£¤ß¤»¤é¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÁÇ¤ò½Ð¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÍ§¾ð¡É¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ò¤Ê¤¿¤Ø¤Î¹ðÇò¤â°ì½Ö¡¢¡Ö¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤¬Çº¤ß¤¹¤®¤Æ¡¢ÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÇº¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¡Øº£Æü¹¥¤¡ÙÄêÈÖ¤Î¡È¤±¤É¡É¤ËÉÔ°Â¤Ê´¶³Ð¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°Â¿´¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÀäÂÐ¤ËÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ò¤Ê¤¿¤Á¤ã¤ó¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â°¦¤·Â³¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤«°Å¾Ì¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ê¤½¤â¤½¤â°Å¾Ì¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡Ë¡£
¢£¤Ò¤Ê¤¿¡¢53ÉÃ¤ÎÄÀÌÛ¡¡¤æ¤¦¤¿¤Î¹ðÇò¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤Ãî¤Ç¡¢¼å¤Ã¤Á¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤³¤³¤«¤é¤¬¡¢ËÜÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¤æ¤¦¤¿¤Î¹ðÇò¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÄÀÌÛ¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¤Ò¤Ê¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤Þ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¹Í¤¨¤¢¤°¤Í¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤°¤Ã¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤ÇÆ·¤¬¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ÃÏÌÌ¤ò¸«Â³¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Î¯¤á¤ËÎ¯¤á¤Æ¤¿¤áÂ©¤òÅÇ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Æ±¤¸Î®¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¤¤¤Þµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¹ðÇò¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤â¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÄÀÌÛ¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢53ÉÃ¤â¤Î´Ö¡¢Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ò¤Ê¤¿¤¬ºÇ½é¤Ë¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤æ¤¦¤¿¤ÎÌ¾Á°¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤æ¤¦¤¿¤¯¤ó¡£¤æ¤¦¤¿¤¯¤ó¤¬¡¢·ÑÂ³¤ÇÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¿·õ¤ËÁ´ÎÏ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ò¡¢¸«¤Æ¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤â¤Ï¤äµ¤¹¤Î¤âÌîÊë¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤æ¤¦¤¿¤òÍ¥¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤Ê¤¿¤¬¼å¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Í¥¤·¤µ¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£Áê¼ê¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¿¿Ùõ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¿¾Úµò¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÅÓÃæ¡¢À¼¤â¾å»¤¤ê¡¢¤Ý¤í¤Ý¤í¤ÈÎÞ¤â°î¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¹ðÇò¤¹¤ëÂ¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤ì¤ëÂ¦¤¬ÎÞ¤òÎ®¤¹¤Î¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤½¤³¤ËÂ³¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¤Ï¶ÛÄ¥¤Ë¤â¼å¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤Ãî¤Ç¡¢¼å¤Ã¤Á¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¤æ¤¦¤¿¤¯¤ó¤È¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê»ä¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡53ÉÃ¤ÎÄÀÌÛ¤«¤é¡¢1Ê¬26ÉÃ¤Î¹ðÇò¡£Ìó2Ê¬È¾¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤È¤±¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾Ð´é¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ç°´ê¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¡ª¡¡ºÇ½é¤Î¥Ï¥°¤Ï¤®¤å¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï¤æ¤¦¤¿¤Î¶»¤Ë¥Ð¥Ã¤ÈÊªÍýÅª¤Ë²»¤¬¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢Â¤ò¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤Ê¿ÈÄ¹º¹¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅ¸³«¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¿´Â¡ÇË¤ê¤¬¤¹¤®¤¿¤¬¡¢¤Ò¤Ê¤¿¤Î°ÂÅÈ¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤ì¤Ð¤½¤ì¤â¤è¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Þ¤µ¤«¡¢¤¢¤Î¤Ò¤Ê¤¿¤ËÈà»á¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡£Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤ò¡Èº£Æü¹¥¤µï»Ä¤ê¶µ¼¼¡É¤³¤È¡Ø°æ¾å½Î¡Ù¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤«¼ä¤·¤¯¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¡Èº£Æü¹¥¤¡É¤é¤·¤¤ÀÄ½ÕÌÏÍÍ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¤æ¤¦¤¿¡£¤è¤¯Áª¤ó¤À¡£¡Ö¤â¤¦¤Ò¤Ê¤¿¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡£¥Û¥ó¥È¤À¤è¡¢¥Û¥ó¥È¤À¤«¤é¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¥¥ê¥Ã¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¡¢É®¼Ô¤ÏÇ¾Î¢¤Ë¹ï¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë·¡¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼¡½µ¤«¤éËë³«¤±¤ë¤Ï¡ØÂ´¶ÈÊÔ2026¡Ù¡£¥á¥ó¥Ðー¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¤Ò¤Ê¤Î¡ÊÀ¥ÀîÍÛºÚÇµ¡Ë¡¢¤¤¤ª¤¦¡Ê±ÝÅÄ°ì²¦¡Ë¤Ë¡¢¤¢¤ä¤Ê¡Ê³ëÀ¾°ÉÌéºÚ¡Ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Û¤«¤Î·ÑÂ³¥á¥ó¥Ðー¤â¡£ËÜÇ¯ÅÙºÇ¸å¡¢ËÜÅö¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤¬¤â¤¦¤¹¤°»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ーー¡£
¡ÊÊ¸¡á°ì¾òâ«ÂÀ¡Ë