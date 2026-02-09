2026年2月8日、「ポケットモンスター（ポケモン）」が「名探偵コナン」や「僕のヒーローアカデミア（ヒロアカ）」に続いて中国のアニメ・漫画イベントの禁止リストに追加されたことが分かり、中国のネットユーザーから賛否両論が寄せられている。今月8〜9日に開催される中国のアニメ・漫画イベント「雲南国潮動漫・遊戲嘉年華」は「民族的立場の維持と出展内容の規範化に関する重要通知」と題して「名探偵コナン」と「ヒロアカ」に