【モデルプレス＝2026/02/09】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のMINA（ミナ）が2月9日、自身のInstagramを更新。タンクトップ姿を公開し、話題を集めている。【写真】TWICEメンバー「レベルが違う」抜群スタイル映えるタンクトップ姿◆ミナ、タンクトップ姿でクールな視線ミナは4枚のオフショットを投稿。スラリと長い腕が際立つ黒のタンクトップにデニムを合わせたシンプルな装いで、カメラを見上げるようなア