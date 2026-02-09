TWICEミナ、タンクトップで美スタイル際立つ「レベルが違う」「美しい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/09】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のMINA（ミナ）が2月9日、自身のInstagramを更新。タンクトップ姿を公開し、話題を集めている。
【写真】TWICEメンバー「レベルが違う」抜群スタイル映えるタンクトップ姿
ミナは4枚のオフショットを投稿。スラリと長い腕が際立つ黒のタンクトップにデニムを合わせたシンプルな装いで、カメラを見上げるようなアングルのショットを公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「シンプルでかっこいい」「レベルが違う」「クールで最高」「美しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ミナ、タンクトップ姿でクールな視線
◆ミナの投稿に反響
