藤枝MYFCは２月８日、J２・J３百年構想リーグEAST-Bの第１節でFC岐阜とホームで対戦した。今季から就任した槙野智章新監督が指揮を執る最初のゲームで、藤枝は序盤から積極的な攻撃を見せ、試合の主導権を掴んだ。だが、スコアレスで迎えた42分に失点。さらに75分に追加点を献上し、０−２で敗れた。「敗戦が物語っているように、我々の目ざしているサッカーとは程遠い、やりたいサッカーではなかった」槙野監督は試合後の会