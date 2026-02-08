新たなFRスポーツカー「次期型コペン」の登場がより現実味2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」のダイハツブースには、昨年10月に開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で初披露され、話題となったコンセプトカー「K-OPEN」のランニングプロトが展示されていました。しかし、JMSで披露した2か月前とはやや異なる外観となっていたのですが、実はその間で進化をしていたのです。この「K-OPEN ランニン