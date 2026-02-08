新たなFRスポーツカー「次期型コペン」の登場がより現実味

2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」のダイハツブースには、昨年10月に開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で初披露され、話題となったコンセプトカー「K-OPEN」のランニングプロトが展示されていました。



しかし、JMSで披露した2か月前とはやや異なる外観となっていたのですが、実はその間で進化をしていたのです。この「K-OPEN ランニングプロト2」の詳細を紹介していきます。

一目見て分かる違いは、ドア前部からフロントタイヤまでの距離「プレミアムレングス」が長くなっていることです。よく見てみるとフロントフェンダーには切り込みがあり、延長された跡があります。

これによりホイールベースは55mm伸びているのですが、エンジンをより車体中心に近づけたいという狙いをもとにこの変更がされたそうです。スポーツカーとしてさらに優れた重量配分的を求めた結果といえます。

しかし、ホイールベースが長くなっているということは「軽自動車規格に収まるのか？」という疑問の声が出てくるかもしれません。

その疑問を開発陣にぶつけると「確かにこのクルマは現在軽規格には収まっていません。でもこのクルマは試作車です。市販化の際にはリアのオーバーバングを切り詰めることを考えています。」とコメントを頂きました。

やはり、あくまでも軽自動車として登場させることを具体的に見据えている様子です。

そして気になるのがルーフです。JMSの際には現行の「コペン」と同じ電動ハードトップとなっていましたが、今回はフルオープンとなっていました。

その理由はリアサスペンションを3リンクリジットから、より路面追従性の高い独立懸架のストラットにし、サスタワーがトランクスペースへと浸食していて、電動ハードトップルーフの収納先がないからです。

これを見てみると「コペンのアイデンティティである電動ハードトップは諦めたのか…？」と思ってしまうかもしれませんが、市販版ではフロントウィンドウを寝かせることで、ルーフ面積をトランクスペースに収まるくらい小さくすることを考えているとのこと。

FRスポーツカーとしての完成度を高めながら「軽自動車＋電動ハードトップ」というコペンのアイデンティティはキッチリと守ると決めているようです。

そのほかにも、整備性を考えて67度から40度へと搭載角度が変更されたエンジンや、CVT搭載を加味したフロア形状の変更などが施されており、僅か2か月余りでより魅力的に、そしてより市販化を現実的に思わせる進化をしていました。

次期コペンを示唆するモデルとしてJMSでも大きな話題となった同車でしたが、このままの速度で進化していったら次期コペンはどれだけ魅力的なFRスポーツカーとなるのか。

市販化はもちろんですが、そこへ至るまでの進化過程も楽しみな1台です。