WBA世界フェザー級タイトルマッチボクシングのWBA世界フェザー級タイトルマッチが7日（日本時間8日）、英リバプールで開催された。挑戦者で元世界2階級王者ブランドン・フィゲロア（米国）が、王者ニック・ボール（英国）に12回TKO勝ち。王座奪取に成功した。ボールはまさかのプロ初黒星を喫した。最終12回、まさかの結末が待っていた。開始8秒、フィゲロアの左フックが炸裂。ボールは前のめりに崩れ落ちた。立ち上がったがダ