WBA世界フェザー級タイトルマッチ

ボクシングのWBA世界フェザー級タイトルマッチが7日（日本時間8日）、英リバプールで開催された。挑戦者で元世界2階級王者ブランドン・フィゲロア（米国）が、王者ニック・ボール（英国）に12回TKO勝ち。王座奪取に成功した。ボールはまさかのプロ初黒星を喫した。

最終12回、まさかの結末が待っていた。開始8秒、フィゲロアの左フックが炸裂。ボールは前のめりに崩れ落ちた。立ち上がったがダメージは大きく、猛ラッシュを浴びてロープ際へ。耐えきれずに崩れ落ち、レフェリーが試合をストップした。

王座奪取のフィゲロアは陣営とともに大喜び。ボールの勝利を願っていた母国の観客は静まり返った。ボールはこれがプロ初黒星。戦績は23勝（13KO）1敗1分となった。フィゲロアは27勝（20KO）2敗1分。

ボールはフェザー級転向を視野に入れる世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の標的の一人として見られることもあったが、まさかの王座陥落となった。



（THE ANSWER編集部）