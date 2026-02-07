米司会者が苦言「タティスJr.のように痛い目に遭わないと…」レッズのエリー・デラクルーズ内野手が、キャンプイン直前の行動が物議を醸している。オフにダートバイクに跨る動画が拡散。米メディア関係者からは「愚かなこと」と批判の声が上がった。一方で球団GMは「動画のためだけだった」と火消しに走っている。問題となっているのは、デラクルーズがダートバイクに乗っている様子が収められた動画だ。これに噛みついたのが