“伝説の歌姫”が会場を盛り上げた。２月７日にJ１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節が開催。味の素スタジアムではFC東京対鹿島アントラーズの一戦が行なわれた。ハーフタイムには特別イベントが実際され、アーティストの鈴木亜美さんが登場。FC東京が設立された1999年にリリースされ、今なお多くの人に親しまれている代表曲『BE TOGETHER』を披露した。 華やかなパフォーマンスに、SNS上では「かわいすぎる〜