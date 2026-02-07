ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は6日、開会式に先立って行われ、日本は合計23点で2位とした。初日には選手の個性豊かな衣装が視聴者の視線を集めていた。フィギュアの全種目のトップとして、中国人カップルのシーユエ・ワン、シンユー・リウ組が登場。注目を集めたのはシンユー・リウの衣装だ。上がデニム調のベスト。ネット上の日本のファンが想起したのは