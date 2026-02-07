ロートベットはスアレス獲得に伴いDFAとなったドジャースは6日（日本時間7日）、レッズから40人枠を外れDFAとなっていたベン・ロートベット捕手をウェーバーで獲得した。昨季途中にチームに加入し、好守で投手陣を盛り立てた“功労者”との再合流にファンは沸き立っている。28歳のロートベットは昨年7月末にレイズからトレードでドジャース入り。スミス、ラッシングが負傷した9月にマスクを被り、大谷翔平、山本由伸両投手らを