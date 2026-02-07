アトレが運営するPLAYatre TSUCHIURA（JR土浦駅ビル）が、自転車イベント「バイクランド土浦」を2026年3月14日（土）・15日（日）の2日間、霞ヶ浦総合公園で開催します。春のサイクリングシーズンに合わせて、茨城県と土浦市の魅力を体感できる多彩なコンテンツを用意したイベントです。 PLAYatre TSUCHIURA「バイクランド土浦」  開催日時：2026年3月14日（土）・15日（日）会場：霞ヶ浦総合公園（茨城県土浦市）