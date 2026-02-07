アトレが運営するPLAYatre TSUCHIURA（JR土浦駅ビル）が、自転車イベント「バイクランド土浦」を2026年3月14日（土）・15日（日）の2日間、霞ヶ浦総合公園で開催します。

春のサイクリングシーズンに合わせて、茨城県と土浦市の魅力を体感できる多彩なコンテンツを用意したイベントです。

PLAYatre TSUCHIURA「バイクランド土浦」

開催日時：2026年3月14日（土）・15日（日）

会場：霞ヶ浦総合公園（茨城県土浦市）

アクセス：PLAYatre TSUCHIURAより約2.5km

入場料：無料

レース出場料：レース内容により異なる

主催：アトレ、一般社団法人バイクランド

後援：茨城県、土浦市（予定）

日本第2位の広さを誇る霞ヶ浦のほとりで、自転車を軸とした多彩なアクティビティを楽しめる「自転車の運動会＆文化祭」です。

シクロクロス形式のレースをはじめ、地元グルメが楽しめるマーケット、霞ヶ浦の自然を活かした体験コンテンツや会場内でのキャンプなど、サイクリストだけでなく家族連れや地域住民も一日中楽しめる内容となっています。

雨天決行ですが、荒天で危険が予測される場合は中止となります。

レース

初心者から上級者まで楽しめるバラエティに富んだレースが開催されます。

上位入賞者には豪華景品が用意されています。

屋外の広場に設置されたコースで、ゼッケンを付けた参加者が走行します。

コース脇には運営用のテントやコース区画のテープが設置され、本格的なレース環境が整えられています。

BIKELANDマーケット＆地元グルメ

自転車やアウトドア、ファッションなど様々なアイテムを取り扱うショップが多数出展します。

会場だけのお得なアイテムや、出展者と直接会話を楽しみながら買い物ができるのもバイクランドの魅力です。

開催地である茨城県・土浦市のご当地グルメやスイーツを取り扱う店舗も多数出展予定です。

完成車やパーツ、ウェア類が並ぶテントから、衣類や帽子を扱うアパレルブースまで、多彩なショップが軒を連ねます。

キャンプサイト

イベント限定の「キャンプエリア」が設置されます。

レースや各種アクティビティと合わせて、普段は楽しめない霞ヶ浦湖畔キャンプで非日常のひと時が味わえます。

芝生の広場に大小さまざまなテントが設営され、自転車を近くに置きながら、テーブルと椅子を出してくつろげる空間となっています。

霞ヶ浦の豊かな自然の中で、自転車レースやマーケット散策、湖畔キャンプを組み合わせた特別な週末を過ごせるイベントです。

初心者から上級者まで、年齢を問わず参加できる多彩なプログラムが用意されています。

茨城県・土浦市の魅力に触れながら、アクティブな春の2日間を満喫できる内容となっています。

PLAYatre TSUCHIURA「バイクランド土浦」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催日時はいつですか？

2026年3月14日（土）・15日（日）の2日間開催されます。

Q. 会場はどこですか？

霞ヶ浦総合公園（茨城県土浦市）で開催されます。

PLAYatre TSUCHIURAより約2.5kmの距離です。

Q. 入場料はかかりますか？

入場料は無料です。

ただし、レースに出場する場合は、レース内容により出場料が異なります。

Q. どのようなコンテンツがありますか？

シクロクロス形式のレース、自転車やアウトドア用品のマーケット、茨城県・土浦市の地元グルメ、霞ヶ浦湖畔でのキャンプサイトなど、多彩なコンテンツが用意されています。

Q. 雨天の場合はどうなりますか？

雨天決行ですが、荒天で危険が予測される場合は中止となります。

