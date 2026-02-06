【霧雨 魔理沙】 2027年3月 発売予定 価格：39,380円 アルターは、フィギュア「霧雨 魔理沙」を2027年3月に発売する。価格は39,380円。「あみあみ」限定で予約を受け付けている。 本製品は、「東方Project」より、“普通の魔法使い”こと「霧雨 魔理沙」を、イラストレーターのMatcha氏の描き下ろしイラストを元に1/8スケールでフィギュア化したもの。